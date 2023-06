Racisme, justice de classe, peines trop faibles… Que disent les faits dans l’affaire Sanda Dia ?

Critique : les peines jugées trop faibles (voir ci-dessus), les préventions retenues par la cour, le choix des peines de travail d’intérêt général… Ces éléments mènent certains, comme le député Raoul Hedebouw sur TikTok ou le président du CD&V Sammy Mahdi également sur le réseau social chinois, à dénoncer une "justice de classe". Ce concept soutien que la justice est plus dure pour les personnes en bas de l’échelle sociale, au patrimoine plus faible ou pour les personnes d’origine étrangère que pour les personnes à la couleur de peau blanche, aux noms à consonance belge ou à hauts revenus.

D’après les opposants à ce jugement, le concept de justice de classe s’appliquerait à l’affaire Sanda Dia.

Eléments factuels :

L’idée de "justice de classe" n’est pas un concept scientifique qui a pu être étudié par les chercheurs en criminologie nous indique le criminologue de l’Université de Liège Michaël Dantinne. Cependant, d’autres processus menant au même résultat ont déjà pu être étudiés, et nous permettent de poser la même question, d’abord d’un point de vue théorique : les peines sont-elles les mêmes pour deux individus qui n’appartiennent pas à la même classe sociale ?

Le criminologue liégeois développe le concept de "l’entonnoir de la réaction pénale". Ainsi, de tous les faits répréhensibles commis en Belgique, seule une proportion aboutira à des peines prestées. Entre le début de l’entonnoir et la fin, différentes "déperditions" existent : quels faits les policiers traquent le plus ? Quels faits mettent-ils de côté ? Quels faits passent volontairement ou non sous les radars ? Quelles priorités le monde politique donne-t-il à la police et à la justice (tolérance zéro ou dépénalisation) ? Quels moyens sont donnés aux enquêteurs pour tel ou tel type de faits ? Les questions sont les mêmes au niveau de la justice : quels faits seront davantage classés sans suite, soit par volonté politique, soit par manque de moyens ?

Le criminologue conclut : "ce qui sort de l’entonnoir est beaucoup plus faible en quantité que ce qui y rentre".

Cette déperdition est-elle liée à une question de classe sociale ? Des variables ont pu être étudiées par les chercheurs. Des études démontrent que la justice est généralement plus sévère :

Avec les hommes qu’avec les femmes,

Avec les jeunes qu’avec les plus âgés,

Avec une personne sans-emploi qu’avec une personne qui travaille,

Avec une personne isolée qu’avec une personne qui a une famille et des enfants.

"Sur ces deux derniers points, c’est comme si la justice était plus prudente avec les prévenus qui ont encore quelque chose à perdre, explique Michäel Dantinne. La justice va-t-elle prendre le risque de décrochage social et professionnel en envoyant quelqu’un 3 ans en prison alors qu’il a une famille et un emploi ? Cette question se posera moins pour un isolé sans emploi."

Le niveau socio-économique est aussi une variable : la personne défavorisée socialement a plus de chances de voir son fait criminel détecté car il est souvent plus surveillé, en habitant dans des quartiers plus denses en logements. Sa peine est aussi davantage synonyme de dégringolade "car il a parfois accès à de moins bons moyens de défense, perçoit moins bien le fonctionnement de la justice, et présente, de façon moyenne, moins d’ancrages que ceux explicités ci-dessus. Ces constats sont globaux et avérés."

Si cet exposé se rapproche d’une "justice de classe", peut-on aller jusqu’à parler de "justice raciste" ? "Si l’origine ethnique joue un rôle, c’est avant tout à travers les autres variables", répond le criminologue. Une personne d’origine étrangère a plus de chances de vivre dans un quartier pauvre, de ne pas avoir d’emploi ou d’être isolé.

Voilà pour le cadre théorique qui ouvre la porte à une forme de justice de classe. "Mais attention, ça ne veut pas encore dire que les juges seraient une partie de l’élite qui volontairement va protéger l’élite qui se présenterait face à elle. C’est encore une autre forme de justice de classe, qui se rapproche d’un certain complotisme", avertit le criminologue.

Michaël Dantinne conclut : "Mon analyse est que l’égalité devant la justice est un mythe. Mais que c’est avant tout une inégalité sociale, profonde ; une inégalité d’une société et d’un fonctionnement dans lequel la délinquance prend racine. Et si la couleur de peau et/ou la classe sociale viennent éventuellement influencer les décisions de justice, c’est au départ et à travers cette toile de fond."

Ce cadre théorique s’applique-t-il à l’affaire Sanda Dia ?

Certains points du jugement Reuzegom pourraient-ils aller dans le sens d’une "justice de classe". Il est par exemple clair que la cour a décidé de peines de travail pour les membres de Reuzegom "compte tenu de [leurs] chances de réintégration dans la société". Dès lors, peut-on imaginer que des prévenus aux situations moins favorables n’auraient pas bénéficié de la peine de travail ? Probablement.

Nous l’avons vu avec l’affaire du baptême liégeois, les peines ne sont pas plus favorables pour les membres de Reuzegom que pour les responsables du baptême liégeois. Si le tribunal indique qu’elle a tenu compte de la situation sociale des prévenus de Reuzegom, leur peine n’est pas pour autant exceptionnellement basse.

L’éventuelle "justice de classe" dans l’affaire Sanda Dia ne se matérialise pas non plus dans l’accès la justice ou dans la qualité de la défense. Nous avons vu plus haut que la réputation des avocats des parties civiles est au moins équivalente à celles des avocats de la défense.

Les avocats des parties civiles que nous avons consultés dont Me Sven Mary, avocat du père de Sanda Dia, ne sont eux, pas du tout d’accord avec l’accusation de justice de classe pour ce procès.

"Oui, la justice est inégalitaire, indique Me Sven Mary. La question "est-ce que si un blanc était décédé au cours d’un baptême orchestré par 18 personnes de couleur, la peine aurait été la même ?", est pertinente. Personnellement, je pense que la peine n’aurait pas été la même. Mais je ne suis pas du tout d’accord avec l’argument de justice de classe."

Pour conclure sur ce point, tant le criminologue Michaël Dantinne que certains avocats, y compris de parties civiles s’étonnent des sorties politiques critiquant ce jugement, "des propos péremptoires de personnes qui n’ont pas lu une ligne de l’arrêt." Ils dénoncent, comme l’a fait le collège des cours et tribunaux, un non-respect de la séparation des pouvoirs de la part du pouvoir politique vers le pouvoir judiciaire.

Me Sven Mary est le plus sévère avec la prise de parole de Sammy Mahdi sur TikTok. "C’est de la Fake News. Avec de tels propos, la seule différence entre Sammy Mahdi et Donald Trump est la couleur de cheveux." Fin de citation.