Racisme en Serie A : insultes racistes pour Vlahovic, jauni par l’arbitre… comme Lukaku

Les raisons de cette carte jaune ne sont pas encore officiellement connues (on attend le rapport de l’arbitre) mais cette situation rappelle celle qu’a vécue Romelu Lukaku au début du mois d’avril face à la Juventus, en demi-finale aller de Coupe d’Italie.

Lui aussi victime d’insultes racistes, Lukaku avait également été jauni après avoir porté son doigt devant sa bouche suite à son but. Comme ce fut le cas pour le Diable rouge, Dusan Vlahovic pourra expliquer que son geste fait partie de sa panoplie de célébrations.

Certains supporters de la Juventus demandent d’ailleurs que la sanction qui a touché Vlahovic soit levée, comme ce fut le cas avec Lukaku, gracié par le président de la Fédération italienne.

Les cas de figure sont toutefois différents puisque la carte jaune reçue par Lukaku avait donné lieu à une suspension pour le match suivant (demi-finale retour de Coupe d’Italie) tandis que Vlahovic n’était pas menacé de suspension.

Quoi qu’il en soit – et en attendant le rapport de l’arbitre - la Fédération italienne a déjà exprimé sa solidarité au joueur et à la Juventus tandis que le président de la FIFA Gianni Infantino a invité les supporters à "prendre position et faire taire les racistes", expliquant au passage que cet épisode n’est – malheureusement – pas un cas isolé.