Racisme dans le football italien : la situation est-elle irréversible ?

Romelu Lukaku, le meilleur buteur de l’histoire des Diables rouges, à nouveau victime d’insultes à caractère raciste. Hier soir, lors d’un match de Coupe d’Italie entre son club, l’Inter de Milan et la Juventus de Turin, certains supporters turinois ont pris pour cible l’attaquant belge avec des cris de singe. Des insultes du type "singe de merde" ont également été entendues. Tout cela est arrivé avant et après le pénalty marqué par l’attaquant belge, en toute fin de match. Lukaku a été exclu par l’arbitre, parce qu’il aurait provoqué le public local avec sa célébration. Au lendemain de ce match, c’est un peu la gueule de bois pour les footeux. Car ce n’est pas la première fois que cela arrive en Italie. Alors, questions : pourquoi le racisme dans le foot perdure dans le foot italien ? La situation est-elle irréversible ?

Malheureusement, à court terme, une inversion de la tendance semble très compliquée. D’avant d’aller plus loin, un petit mot sur le match d’hier. La Juventus de Turin et l’Inter Milan s’affrontaient dans le cadre de la coupe d’Italie, c’était la demi-finale aller en terre piémontaise. La Juve mène 1-0, nous sommes à la fin du match. Romelu Lukaku est déjà conspué, insulté, depuis plus de 10 minutes, depuis une faute qu’il a commise sur Federico Gatti, un défenseur de la Juve. Le Belge écope d’ailleurs d’un carton jaune, mais le public estime, avec une certaine mauvaise foi, que Lukaku aurait dû être exclu. Nous sommes dans les arrêts de jeu et l’inter obtient un penalty, justifié. L’attaquant nerazzuri prend le ballon. Et il égalise, 1 partout, score final.

Lukaku célèbre son but en faisant un salut militaire et en se mettant un doigt sur la bouche, le tout face à la Curva sud, le virage de supporters turinois. D’après les Turinois, c’est une provocation, pourtant, Lukaku avait célébré de la même façon face à la Suède lors de la trêve internationale.

Dans la foulée, empoignade générale. Le joueur colombien de la Juve, Cuadrado, semble dire à l’arbitre que Lukaku a été provocant. Le Belge est exclu, deux autres joueurs verront rouge dans la foulée. Le match entre la Juventus et l’Inter est un match particulier, on l’appelle le derby d’Italia, tant la rivalité entre les deux clubs est forte. Cela n’excuse, ça n’explique rien, bien entendu. Mais pour tout un tas de raisons, c’est un match très spécial, souvent spectaculaire. Et parfois, ça dérape dans les tribunes.

Ce n’est pas la première fois que des joueurs noirs sont insultés dans les stades italiens. On a l’impression que ça arrive régulièrement. En janvier par exemple, le défenseur français Samuel Umtiti, celui qui avait éliminé les Xiables lors de la coupe du monde 2018, a quitté le terrain de son équipe de Lecce en larmes, après un flot d’insultes racistes de supporters de la Lazio, dont on sait que certains sont tout simplement fascistes. Ces cris de singes, ces insultes, sont malheureusement monnaie courante, c’est d’ailleurs considéré comme du folklore par ces supporters.

Pourquoi est-ce si banal en Italie ? Marco Martiniello l'explique ci-dessus, dans la vidéo extraite de Déclic, votre Talk Info quotidien