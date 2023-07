Racines, Astrig Siranossian nous dévoile une partie de son histoire

Le Festival Musiq3 bat son plein à Flagey et au Marni. Ce vendredi 30 juin, la violoncelliste Astrig Siranossian nous a offert un récital intime, dans lequel elle nous dévoile une partie de son histoire.

C’est dans l’intimité du Studio 1 que la violoncelliste Astrig Siranossian nous dévoile une partie de son histoire. Elle incarne dans un dialogue solitaire, la réconciliation sensible de la musique populaire et de la musique savante, de l’orient et de l’occident, de l’Arménie et de l’Europe. Véritable invitation à suivre les traces de la petite fille d’hier, bercée depuis toujours par les chants arméniens de ses grands-parents et de la musicienne d’aujourd’hui qui lie le temps et l’espace mêlant Bach, Ligeti et Kodaly dans une vibration fascinante.

Un concert à découvrir ci-dessus.

Rejoignez-nous tout le week-end à Flagey et au Marni.