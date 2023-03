Rachmaninov ou l’art noble : un podcast sur les traces du grand compositeur, pianiste et chef d’orchestre

À l’occasion des 150 ans de la naissance le 1er avril 2023 et des 80 ans de la mort de Sergueï Rachmaninov le 28 mars, Musiq3 vous propose un nouveau feuilleton inédit sur les traces du compositeur, chef d’orchestre et pianiste de légende. Rachmaninov ou l’art noble, écrit par Cécile Poss et réalisé par Marion Guillemette, vous propose de découvrir ce personnage de légende en dix épisodes.

Le chef d’orchestre Serge Rachmaninov en impose par son autorité et sa sévérité. Le pianiste Rachmaninov avait un jeu droit, clair, simple, "à la dignité silencieuse" disait Stravinsky. Quant au compositeur, sa musique aura divisé les foules. Mélodique, lyrique, sobre, pudique pour les uns, elle déborde de sentiments et d’émotions excessifs pour les autres. Mais qui était Serge Rachmaninov ?

Ecoutez les épisodes ici dès maintenant, un épisode à la fois à l’antenne chaque samedi à partir du 1er avril à 10h, ou intégralement sur Auvio.

Le podcast contient des interviews inédites :

- Nikolaï Lugansky : pianiste

- Boris Giltburg : pianiste

- Stéphane Ginsburgh : pianiste

- Roger Dachez : médecin, historien de la médecine

- Gwendal Piégais : historien, spécialiste de la Russie

- Oksana Kozlova : professeur de langue et culture russe à l’ULB

- André Lischke : musicologue, spécialiste de la musique russe

- Jean-Jacques Groleau : auteur du livre Rachmaninov, paru en 2011 dans la collection Classica chez Actes Sud.