Rachmaninov ou l’art noble - Episode 9 : La révolution

Rachmaninov est d’abord enthousiaste tout comme une bonne partie de la société russe cultivée, surtout après l’abdication du tsar Nicolas II car enfin, les choses allaient bouger, ils se sentaient libres même s’ils étaient en guerre. Rachmaninov est si heureux qu’il participe à l’élan de solidarité envers l’armée rouge. "Ci-joints, les honoraires de son premier concert donné dans un pays désormais libre, pour les besoins d’une armée libre, de la part de l’artiste libre, Serge Rachmaninov."

Ce n’est qu’amère déception, émeutes, pillages et révoltes se succèdent. "J’ai investi dans Ivanovka presque tout ce que j’ai gagné au cours de ma vie. Actuellement la propriété vaut 120 000 roubles. Je fais une croix dessus et considère ceci comme ma faillite. De plus les conditions de vie y sont telles, qu’après y avoir passé 3 semaines, j’ai décidé de ne plus jamais y retourner. En 1917, deux semaines après l'arrivée au pouvoir des bolcheviks, on m'avait invité à Stockholm pour dix concerts. L'invitation en elle-même n'était pas très intéressante et en d'autres temps je ne l'aurais peut-être pas acceptée, mais cette fois-là, la date tombait bien. Ce devait être mon dernier été en Russie. Les impressions que je reçus de mon contact avec les paysans qui se sentaient maîtres de la situation furent très désagréables. J’aurais préféré quitter la Russie avec de meilleurs souvenirs. "

Le 11 novembre 1918, les Rachmaninov accostent à New York et attrapent la grippe espagnole, la pandémie qui emportera entre 30 et 50 millions de personnes. Plus tard, alors que Rachmaninov vit aux Etats-Unis, l’Union des républiques socialistes soviétiques est proclamée en 1922.