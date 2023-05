Rachmaninov ou l’art noble. Episode 6 : La fascination

A l’aube de ses 30 ans, Rachmaninov embarque pour une tournée américaine. A cette occasion, il écrit un nouveau concerto pour piano, le 3e en ré mineur qui fera sa renommée aujourd’hui, mais à l’époque, les journaux américains qualifient l’œuvre de musique ni grande, ni mémorable. L’Herald Tribune rapporte : " Monsieur Rachmaninov fut rappelé plusieurs fois par le public qui insista pour qu’il rejoue, mais il leva les mains dans un geste signifiant qu’il serait d’accord pour rejouer mais que c’étaient ses doigts qui ne l’étaient pas. Cela fit beaucoup rire le public, qui, à ce moment-là, le laissa partir." L’œuvre en impose par sa longueur, sa musicalité, sa puissance sonore et sa technique : "Inutile de dire que la maîtrise de la technique est une question de première importance pour un pianiste qui vise l’excellence. On ne peut pas imaginer de bonne exécution qui ne se distingue pas par une technique propre, fluide, nette et agile. Les capacités techniques d’un pianiste doivent répondre aux exigences artistiques de l’œuvre exécutée. Il peut naturellement rencontrer certains passages qui demandent un travail particulier, mais en général la technique n’a pas grande valeur si les mains et le cerveau ne sont pas suffisamment entraînés pour surmonter les principales difficultés que l’on rencontre dans une nouvelle œuvre ".