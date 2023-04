Rachmaninov ou l’art noble. Episode 5 : 1905

Dans Rachmaninov ou l’art noble, Cécile Poss part à la découverte du mystérieux Sergueï Rachmaninov, le pianiste, le compositeur ou encore le chef d’orchestre. Place à l’épisode 5 et une année : 1905.

De 1904 à 1906, Serge Rachmaninov est à la tête du Bolchoï. Il écrit aussi ses deux autres opéras, Le chevalier avare et Francesca da Rimini, deux œuvres au succès très discret. "J’ai ainsi travaillé au Théâtre du Bolchoï pendant 2 saisons. On m’avait imposé la direction du seul répertoire russe. Tout le répertoire étranger était dirigé par Altani. En dehors de l’intérêt purement musical et des possibilités offertes par le Théâtre impérial, j’ai voulu y travailler dans le but de pouvoir monter aussi les petits opéras que je venais de terminer, Francesca da Rimini et le chevalier avare. Ils ont été montés pendant ma seconde année, en 1906. Le rôle principal était tenu par Baklanov qui débutait, il y était d’ailleurs excellent. Au terme de ces deux saisons, le directeur m’a fait une proposition des plus flatteuses pour la saison suivante, en me promettant une indépendance complète pour la gestion. Mais j’ai tout de même décliné l’offre, ayant prévu de partir pour Dresde, pour m’isoler et composer..." pour fuir également les évènements de 1905 durant lesquels, la Russie perd la guerre face au Japon. Ce qui déclenche une révolution qui aboutira au fameux Dimanche sanglant.