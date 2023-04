Rachmaninov ou l’art noble. Episode 4 : L’amour

Le 29 avril 1092, Serge Rachmaninov épouse sa cousine, Natalia Satine qui possède le domaine d’Ivanovka, l’autre amour de Rachmaninov : " C’est toujours à Ivanovka que j’allais quand j’avais besoin de repos, de calme complet, ou au contraire lorsque j’avais un travail exigeant de la concentration. Le calme environnant m’aidait beaucoup ".

Ce vaste terrain dans la campagne russe est un havre de paix pour le compositeur qui y écrit la plupart de ses œuvres. " L’Amour de la terre est dans le cœur de tous les Russes plus que chez n’importe quel autre peuple. Lorsque je parle d’amour de la terre, je ne veux pas parler de la passion de la propriété, de ce besoin de pouvoir dire d’une chose qu’elle est à moi. Non, il s’agit d’une sorte d’aspiration au repos, au calme, une admiration pour la nature et un certain penchant pour la réserve, la solitude. Je crois que chez chaque Russe, il y a quelque chose de l’ermite ".

Rachmaninov est compositeur, pianiste, c’est également un chef d’orchestre qui fait ses débuts dans la troupe de Mamontov et qui a la réputation d’un chef sévère et redouté. C’est là qu’il rencontre un chanteur avec lequel il nouera une véritable amitié, Féodor Chaliapine. Ensemble les deux hommes rendront visite à l’une de leurs idoles, Léon Tosltoï. Ce ne sera que déception pour Rachmaninov qui, au contraire, se montrera ravi de sa rencontre avec un autre grand nom de la littérature russe, Anton Tchékhov.