Rachmaninov ou l’art noble - Episode 10 : L'exil

Le jeu de Rachmaninov frappe par ses qualités, droit, clair, précis, simple sans fioritures, un jeu à la dignité silencieuse à l’image de l’homme Rachmaninov. Après le Krash boursier de 1929, il achète deux propriétés, l’une en France, l’autre en Suisse, il s’inquiète de la montée au pouvoir des nazis et cosigne une lettre ouverte dans le NY Times, dénonçant le stalinisme. En outre, il souffre d’être déraciné : " Lorsque je joue, je ne peux pas composer ; et lorsque je compose je n'ai pas envie de jouer. C'est peut-être par paresse, ou parce que travailler constamment au piano est indissociable de la vie de concertiste et que j'y perds mes forces. Je sens peut-être aussi que la musique que j'ai envie d'écrire n'est pas recevable aujourd'hui. A moins que la véritable raison de tout cela ne soit que ces dernières années j'ai préféré la vie d'interprète à celle de compositeur, qui est tout autre. En quittant la Russie, j'ai perdu le désir de composer. En perdant mon pays je me suis perdu aussi. A l'exilé qui a perdu ses racines musicales, ses traditions, sa terre natale et le désir de créer, il ne reste pas d'autre consolation que le silence des souvenirs inaltérables ".

Sur l’ensemble de son œuvre, Rachmaninov n’écrira que 4 œuvres en exil, de 1917 à 1943. Parmi elles, son dernier opus, les danses symphoniques, composées en 1941, deux ans avant qu’il ne succombe à un cancer, le 28 mars 1943.