Rachmaninov 1, 2, 3 et 4 : Les quatre concertos sous les doigts de Boris Giltburg à Flagey

Boris Giltburg se donne deux week-ends – quatre moments de concert – pour traverser les quatre concertos pour piano de Sergei Rachmaninov. Le pianiste sera accompagné par le Brussels Philharmonic sous la direction du chef Giancarlo Guerrero. Concerts à Flagey ce samedi 7 octobre à 20h15 et ce dimanche 8 octobre à 15h ainsi que les 11 et 12 novembre.

En 2023 nous célébrons le 150e anniversaire du compositeur russe. Flagey n’a pas oublié l’évènement. Le Brussels Philharmonic non plus ! Un nouveau cycle de concerts s’ouvre ce samedi 7 octobre. Le pianiste israélien Boris Giltburg reviendra à quatre reprises à Flagey, sur la grande scène du Studio 4, pour interpréter les quatre concertos de Rachmaninov et la célèbre Rhapsodie sur un thème de Paganini.