Rachid Meziane, le coach des Belgian Cats : "C'est une chance unique de pouvoir affronter les Etats-Unis"

Les Belgian Cats connaissent désormais les équipes qu’elles affronteront dans le tournoi qualificatif pour les jeux olympiques de Paris (le TQO) qui se déroulera à Anvers, du 8 au 11 février prochains. Assurée de tomber sur un ténor, la Belgique a tiré le gros lot en héritant des Etats-Unis, champions du monde et champions olympiques, ainsi que de deux équipes africaines, le Nigéria, champion d’Afrique, et le Sénégal, vice-champion d’Afrique. Pour décrocher leur ticket pour les JO, les Cats, championnes d’Europe en titre, devront terminer parmi les deux premiers du groupe ou troisièmes si les Américaines, qualifiées d’office, finissent premières ou deuxièmes. De belles affiches en perspective et une belle carte à jouer pour les Cats selon Rachid Meziane, le coach de l’équipe belge, qui se réjouit de pouvoir affronter les Etats-Unis.

Rachid Meziane, la Belgique affrontera donc les Etats-Unis, le Nigéria et le Sénégal dans ce tournoi qualificatif olympique. Peut-on dire que c’est un bon tirage pour les Cats ?

" Je suis globalement satisfait de ce tirage même si c’est toujours un peu particulier d’affronter une équipe déjà qualifiée pour les jeux olympiques, comme c’est le cas pour les Etats-Unis. On ne sait pas comment cette équipe va se comporter lors du tournoi. Est-ce que les Américaines seront là pour performer, pour se préparer ou simplement pour passer en revue l’effectif ? Ce sera un peu l’inconnue même si les Etats-Unis ont quand même un statut à défendre. Cette équipe est championne olympique et championne du monde, ce n’est pas rien. Je suis convaincu que les Américaines ne viendront pas à Anvers pour y faire de la figuration ou jouer un rôle d’arbitre dans ce TQO. On peut s’attendre à affronter une équipe compétitive qui nous donnera du fil à retordre et ne fera aucun cadeau. Je trouve que c’est une chance formidable pour la Belgique d’affronter une telle équipe. Cela nous donnera un avant-goût de ce qui pourrait nous attendre aux JO".

Quid du Sénégal et du Nigéria ?

" Le basket en Afrique ne cesse de progresser. De plus en plus de joueuses africaines évoluent en Europe et certaines sont même formées aux Etats-Unis. C’est un basket atypique mais ce sont deux équipes qui sont malgré tout dans nos cordes. De toute façon, nous n’avons pas trop le choix. On va devoir battre ces équipes si nous voulons participer aux Jeux Olympiques 2024. Le gros avantage est de pouvoir disputer ce tournoi devant notre public, Cela aurait été plus délicat de jouer au Brésil ou en Chine comme c’est le cas pour d’autres nations ".

Il faudra laisser une équipe derrière nous qui ne sera pas les Etats-Unis

L’objectif sera donc de laisser une équipe derrière vous ?

" Exactement. Laisser une équipe derrière mais pas les Etats-Unis parce que les Américaines sont déjà qualifiées. Il va donc falloir battre le Sénégal et/ou le Nigéria pour décrocher notre qualification pour les JO de Paris. La présence des Américaines dans notre groupe diminue un peu les chances par rapport aux autres poules où il y aura trois places pour quatre alors que dans notre poule il n’y aura que deux places pour trois ".

On peut dire que c’est malgré tout une belle opportunité pour les Cats d’affronter la meilleure équipe au monde ?

" Tout à fait. Comme je l’ai dit, je trouve très positif de pouvoir jouer contre une telle nation. Cela va nous obliger à élever notre niveau de jeu et prendre très au sérieux ce tournoi. Cela va aussi nous permettre de nous jauger car en cas de qualification, c’est une équipe que nous pourrions retrouver aux JO. Les Etats-Unis seront à nouveau les grands favoris pour le titre olympique. C’est donc très intéressant de rencontrer cette équipe avant les JO. Et puis, pour le public, ce sera aussi une occasion unique de pouvoir admirer cette équipe américaine qui devrait assurer le spectacle à Anvers ".

C’est motivant de pouvoir affronter la crème de la crème mondiale

La Belgique a-t-elle une chance face aux Etats-Unis ?

" Pourquoi pas ? Je le répète, c’est la meilleure équipe du monde mais sur un match tout est possible. En tout cas, nous allons devoir élever encore un peu plus notre niveau de jeu. Ce sera notre premier adversaire dans ce tournoi à Anvers. Nous allons aborder ce match avec beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline et certainement avec l’intensité que va exiger une telle rencontre. C’est en tout cas très motivant d’avoir la crème de la crème mondiale dans notre poule ".

Le public belge sera donc gâté lors de ce tournoi qualificatif olympique ?

" Certainement, avec trois belles affiches au programme. C’était une des principales motivations de pouvoir organiser ce TQO en Belgique. Les Cats vont pouvoir compter sur l’appui et le soutien d’un public de connaisseurs. On connaît aussi la ferveur des supporters belges. Notre équipe entend bien surfer sur la victoire au championnat d’Europe. J’espère qu’on parviendra à battre le record d’affluence pour un match de basket féminin organisé en Belgique ".