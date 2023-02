Rachid Meziane après la qualification des Belgian Cats : "Cette équipe n’ira pas à l’Euro pour y faire de la figuration"

Mission accomplie pour les Belgian Cats qui ont donc validé leur ticket qualificatif pour le championnat d’Europe de basket après leur victoire (44-69) ce jeudi soir en Allemagne. Notre équipe nationale féminine a livré une prestation convaincante à la Lindenhalle de Wolfenbüttel, près de Braunschweig, en Basse-Saxe. Alors qu’il reste encore un match à jouer (ce dimanche à Skopje face à la Macédoine du nord), la Belgique est donc assurée de terminer à la première place du groupe, synonyme de qualification pour l’Euro 2023 qui se déroulera en Israël et en Slovénie du 15 au 25 juin. Les Cats participeront donc pour la quatrième fois consécutive à un Championnat d’Europe. Une qualification appréciée à sa juste valeur par Rachid Meziane, le nouveau coach des Belgian Cats, qui a déjà imposé son style et dont le regard est déjà tourné vers l’Euro et les… JO de Paris.

Rachid Meziane, avec cette victoire en Allemagne, l’objectif est atteint puisque la Belgique a validé sa qualification pour l’Euro 2023 ?

" Exactement. C’est un match que nous voulions vraiment remporter pour assurer cette qualification face à cette équipe allemande qui avait le même objectif, c’est-à-dire terminer en tête de la poule. On a signé un match de très bonne facture même si je suis assez surpris de l’écart, 25 points, parce que l’Allemagne possède de très bonnes individualités. Elonie Fiebich et Marie Güllich évoluent toutes les deux dans le championnat espagnol. En tout cas, je suis fier de mon équipe qui a livré une solide prestation et qui a réussi à se qualifier pour un quatrième Euro consécutif ".

Vu l’ampleur du score, on peut dire que les Belgian Cats n’ont jamais été inquiétées dans ce match ?

" En tout cas mon équipe n’a rien lâché. C’est une de nos caractéristiques mais c’est ce qu’on avait déjà montré au mois de novembre face à la Macédoine du Nord et surtout face à la Bosnie, en entamant les matches pied au plancher et en essayant de garder cette intensité du début à la fin. Bien sûr, tout n’a pas été parfait ce soir mais c’était en déplacement, face à une équipe allemande qui a bien progressé ces dernières années. Si je veux me montrer plus critique, je dirais juste que le deuxième et le troisième quart-temps étaient un peu en dents de scie mais je ne vais certainement pas me plaindre. Nous avons gagné tous les quart-temps et nous avons remporté ce match. L’objectif est donc atteint et surtout toutes les joueuses ont participé à la fête, ce qui est très important à mes yeux ".

Depuis votre arrivée à la tête de cette équipe, vous avez donc remporté tous vos matches ?

" C’est vrai. Après deux succès à domicile, face à des adversaires plus abordables, nous avons enchaîné avec cette victoire à l’extérieur. C’est la preuve que le travail est en train de payer. Nous sommes déjà qualifiés alors qu’il reste encore un match à disputer ce dimanche à Sokpje face à la Macédoine. Une rencontre que nous allons aussi aborder avec beaucoup de sérieux pour terminer en beauté cette phase de qualification en essayant de décrocher une victoire supplémentaire. C’est important pour la confiance en vue des échéances qui nous attendent. On va aussi essayer de faire tourner l’effectif en donnant un peu plus de temps de jeu à nos plus jeunes joueuses ".

C’était déjà le cas dans ce match face à l’Allemagne. Julie Allemand était absente et Emma Meesseman n’a pratiquement pas joué dans le troisième quart-temps suite à une petite blessure, vous avez donc fait appel aux plus jeunes qui ont répondu aux attentes ?

" Tout à fait, c’est la raison pour laquelle je dis que tout le monde a participé à cette belle victoire. C’est encourageant pour le futur des Cats. Cela prouve qu’il y a du potentiel en Belgique. A nous d’en tirer les enseignements parce que les compétitions vont se jouer et surtout se gagner avec tout un groupe et non pas avec seulement deux ou trois individualités qui portent l’équipe à bout de bras. Emma Meesseman et Kyara Linskens ont été déterminantes dans notre succès mais les autres joueuses se sont mises au diapason ".

Prendre part à l’Euro, c’est vital pour une équipe comme la Belgique ?

" Bien sûr. L’ambition de cette équipe nationale est de participer tous les deux ans au Championnat d’Europe et pas que pour y faire de la figuration. Cette équipe nationale a les moyens de réaliser des belles performances à l’Euro. On l’a déjà démontré tout au long de cette campagne où, hormis lors du déplacement en Bosnie, nous avons remporté tous nos matches. Maintenant, le niveau sera nettement plus élevé à l’Euro mais je suis confiant. Je dispose d’un groupe exceptionnel qui a envie d’aller le plus loin possible ".

Dans un coin de votre tête, vous pensez déjà aux Jeux Olympiques de Paris ?

" Ecoutez, on veut d’abord briller dans ce championnat d’Europe 2023. L’objectif sera de décrocher une médaille mais il ne faut pas perdre de vue que pour aller aux Jeux, il faudra passer par un TQO, un tournoi de qualification olympique. Cela signifie que nous devrons nous classer parmi les cinq ou six premiers de cet Euro. Nous en sommes bien conscients et on fera tout pour décrocher un ticket pour ce tournoi pré-olympique. Après une première expérience des Jeux à Tokyo, les joueuses rêvent des JO de Paris en 2024 mais pour cela, il faudra d’abord performer à l’Euro ".