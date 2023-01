Rachel Ombredane, la flûtiste des réseaux sociaux

Rachel intègre ensuite un Conservatoire à Rayonnement Régional en banlieue parisienne, puis un Pôle d’Enseignement Supérieur à Lille, parallèlement à ça, elle fait aussi une licence et un master en musicologie à l’Université Paris-Sorbonne. Et, en plus de tout ça (parce que Rachel aime la musique dans tous ces aspects) elle suit des cours de chant lyrique et de danse classique et contemporaine au Conservatoire. Et d’ailleurs, quand Valentine lui a demandé ce qui occupait sa vie, elle admet que ça va bien au-delà de son instrument : "Ce qui occupe ma vie aujourd’hui, c’est à 100% la musique".

Cette flûtiste est donc une "Musicienne avec un grand M". Polyvalente, elle s’attelle volontiers à la composition, à l’écriture de paroles, à l’interprétation mais c’est aussi une femme d’affaires au sens entrepreneurial aiguisé. Avec la communauté qu’elle a su créer et réunir autour d’elle et de sa musique, en comptabilisant des millions de vues, Rachel a maintenant l’occasion de faire des contenus rémunérés sous la forme de partenariats avec des marques. Et c’est comme ça que Rachel rencontre une communauté de flûtistes très active et qu’elle a commencé à sortir des plates-bandes de la musique classique.

Petit à petit elle a amplifié sa flûte, utilisé des pédales d’effets et, depuis peu, elle utilise aussi une loopstation qui permet de faire des boucles musicales. Et finalement, ce qui est beau aujourd’hui c’est qu’elle fait connaître son instrument (la flûte traversière, qui est un instrument assez classique) de façon électro-acoustique avec un répertoire parfois pop mais aussi classique, le tout, sur les réseaux sociaux.