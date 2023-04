Rachel McAdams pose au naturel et se confie sur les gros films qu’elle a refusés

Pour illustrer l'article, l'actrice s’est fait photographier et a spécifiquement demandé aux éditeurs de retoucher les photos le "moins possible". Sur une des photos, on la voit notamment poser avec une robe noire, sur un canapé rouge… et ses poils sous les aisselles bien visibles. Elle explique la raison de cette demande : "Avec cette séance photo, je porte des sous-vêtements en latex. Mais j’ai eu deux enfants. C’est mon corps, et je pense que c’est tellement important de le refléter dans le monde. C’est bien de faire de son mieux, de travailler pour être en forme et en bonne santé, mais cela est différent pour chacun". En s’exprimant ainsi, Rachel McAdams encourage chacun à se sentir bien dans sa peau et envoie un message fort sur l’acceptation de soi.

Le film” Are You There God ? It’s Me Margaret” est une adaptation du célèbre livre éponyme publié il y a 50 ans, qui raconte l’histoire d’une jeune fille traversant la période difficile de l’adolescence. Dans cette adaptation, Rachel McAdams y incarne Barbara, la mère de Margaret, aux côtés de Abby Ryder Fortson (Ant Man), dans le rôle principal et Kathy Bates (The Office, On the Basis of Sex), sa grand-mère Sylvia. Le film sortira aux États-Unis le 28 avril 2023.