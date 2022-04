Rachel Mann, révérende transgenre et pionnière des droits LGBT + en Angleterre

Son psychologue lui a assuré qu’elle redeviendrait rapidement un homme : "Dans son monde, on ne pouvait pas être chrétien et trans".

Malgré les difficultés, elle a été ordonnée un an après son amie Sarah Jones, première révérende transgenre d’Angleterre, elle-même ordonnée dix ans seulement après l’ordination des premières femmes en 1994.

L’Eglise savait que Rachel Mann était transgenre et l’acceptait. Mais, pour ne pas compliquer les choses, elle n’a pas dit qu’elle était dans une relation lesbienne, même si ce n’est pas condamné par l’Eglise d’Angleterre.

"Personne ne savait" qu’elle était transgenre, assure-t-elle dans un rire malicieux et gêné. Jusqu’à ce qu’elle publie en 2012 l’autobiographie "Dazzling Darkness" (Des ténèbres éblouissantes). Depuis, elle a écrit d’autres livres, des recueils de poésie et un roman policier, "The Gospel of Eve", qui se passe dans le milieu de l’Église anglicane.