Rachecourt : apprenez à tailler vos arbres fruitiers

Depuis plusieurs années, le parc Naturel de Gaume organise des formations et une série d’actions autour de la promotion des vergers autotiges.

Ce 26 février à 10 heures, c’est un cours de taille d’arbres fruitiers qui est proposé au verger conservatoire de Rachecourt.

Christophe Poirsons, un des techniciens du CRAW (Centre Régional de l’Agriculture Wallonne) vient faire la démonstration et répondre aux questions que le public lui pose.

Des cours pour un large public

Anne Léger (chargée de mission pour la biodiversité au parc naturel de Gaume) : "Les personnes qui s’intéressent aux arbres fruitiers sont les bienvenues, il ne faut pas avoir un verger ou être un grand praticien. Ce sont vraiment les bases qui sont expliquées".

Plusieurs écoles en matière de taille

Savoir tailler correctement ses arbres fruitiers est une étape fondamentale pour que vos arbres s’épanouissent et poussent en beauté.

"L’ancienne conception est la taille en gobelet, c’est une taille qui demande beaucoup de main-d’œuvre, il faut être beaucoup dans son verger pour suivre les arbres durant la saison qui se situe en hiver et à la fin de l’hiver, chaque année, explique Anne Léger. La nouvelle conception, c’est la taille en axe central qui est plus proche du port naturel des arbres et qui demande juste quelques principes de base. C’est assez simple à comprendre et les interventions se font surtout les 5 premières années. Après, l’arbre suit un développement naturel. C’est beaucoup moins dispendieux en temps, en main-d’œuvre et cela correspond mieux aux attentes d’aujourd’hui, d’autant plus que la mise à fruits se fait plus rapidement et respecte mieux la philosophie de l’arbre".

Le parc naturel de Gaume organise également des formations sur les différentes variétés de raisins à cultiver chez soi ainsi que des initiations à la greffe anglaise ou encore comment démarrer son propre verger.