Rachat Microsoft d’Activision-Blizzard : l’acquisition est confirmée aux États-Unis

Microsoft et ABK ont ainsi jusqu’au 18 juillet pour fignoler leur accord et déterminer leur avenir commun. Passé cette date, le deal prendra fin et ne sera plus valable si aucun accord entre les deux parties concernées n’est trouvé. Microsoft devra donc des redevances si l’accord n’aboutit pas, après des mois de discussions et de batailles juridiques.

Cela dit, pas si vite ! La prochaine date clé à surveiller est le 28 juillet. Car l’autre ennemi de taille de Microsoft se trouve de l’autre côté de l’Atlantique et avait déjà fait savoir qu’il ne voulait pas de ce rachat : la Competition and Markets Authority (CMA) du Royaume-Uni, l’équivalent british de la FTC.