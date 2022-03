Rachat du Standard : Le fonds d'investissement américain 777 Partners rafle la mise, mais à quel prix ?

L'accord a été trouvé et officialisé... le jour même de la deadline fixée pour rentrer son dossier de demande de licences (les clubs avaient jusqu'à vendredi 23H pour envoyer leur dossier !). Le fonds d'investissement américain va maintenant pouvoir procéder à un état des lieux de la SA Standard de Liège (la mission de due diligence) et scanner dans les moindres détails les comptes du club liégeois. Si les deux parties confirment le prix fixé lors de l'accord, le Standard passera sous pavillon américain et tombera pour la première fois entre les mains de capitaux non européens.

Pour quel montant le Standard sera-t-il vendu ? Il est encore beaucoup trop tôt pour se prononcer sur la valeur d'achat de la SA Standard de Liège et de l'Immobilière du Standard de Liège, qui fait aussi partie du deal.

Tout dépendra de ce que 777 Partners, propriétaire du Genoa (avant-dernier de Serie A en Italie), actionnaire minoritaire du FC Séville et sur le point de racheter également le club brésilien de Vasco da Gama (D2 brésilienne) est prêt à débourser après avoir épluché dans les moindres détails les comptes du Standard.