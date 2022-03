Rachat du Standard : "La stratégie sportive de 777 Partners ? Créer un réseau de clubs pour transférer des joueurs"

Le journaliste de la RTBF Thierry Luthers, qui a suivi de près la "saga" du rachat du Standard, a fait le point ce samedi dans le JT de 13H sur la future vente du club liégeois au fonds d'investissement américain 777 Partners.

Le Standard de Liège, qui a officialisé vendredi en fin de soirée l'accord trouvé par son Président, Bruno Venanzi, et 777 Partners, changera donc de propriétaire dans les semaines à venir.

"777 Partners est un solide fonds d'investissement américain déjà présent dans le monde du foot, puisqu'ils sont actionnaires majoritaires au Genoa, minoritaires à Séville, et qu'ils viennent d'acheter le club brésilien de Vasco da Gama, a expliqué Thierry Luthers. Leur stratégie sportive est de développer un réseau de clubs pour, sans doute, transférer des joueurs d'un club à l'autre. Ils sont aussi présents dans le monde des médias et de l'aviation. Attention, il ne s'agit pour l'instant que d'un accord, ce n'est pas encore le "closing", il y aura donc encore des discussions, notamment d'ordre financier. L'annonce est tombée hier à 23H, et ce n'est pas un hasard : c'est aussi hier à 23H que tous les clubs de la Pro League devaient rentrer définitivement leur dossier de licence en vue de la saison prochaine, et ceci explique sans doute cela ! Dernier paramètre qu'il faudra tenir à l'oeil : que va devenir le projet immobilier de Bruno Venanzi, le propriétaire et président du Standard, ce projet destiné à développer le stade de Sclessin ? Car en principe, le fonds d'investissement américain 777 Partners a également acheté cette société immobilière."