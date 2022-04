Rachat du réseau social par Elon Musk: "Twitter sera beaucoup plus empreint de la personnalité de son dirigeant"

Elon Musk veut sauver l'humanité en l'envoyant sur Mars. Il veut sauver l'environnement avec ses voitures électriques, Tesla. Aujourd'hui, l'homme le plus riche du monde, veut-il sauver la démocratie ? Pour lui, en tout cas, Twitter va devenir un espace public dans lequel tout le monde doit pouvoir s'exprimer librement. Logique donc, qu'il rachète le réseau social au petit oiseau bleu.

Davis Hachez, consultant, expert en nouveaux médias, en réseaux sociaux notamment commentait ses intentions probables dans Matin Première: "Il a probablement comme ambition de proposer une plateforme totalement ouverte dans l'échange où il n'y a plus de contrôle ou de censure et probablement c'est un mouvement vers plus de débats ouverts qu'il a envie de soutenir. Parce qu'on a observé ces derniers temps que ces plateformes dominées par Wall Street entraînaient des biais qui n'étaient pas toujours heureux dans le dialogue entre les différentes personnes. Et donc ça a créé de la censure ou des prises de positions tranchées ou des fermetures de comptes alors qu’il y a peut-être une multiplicité de points de vue qui doivent être considérés dans la chose publique".

"Ce qui est sûr, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont probablement quitter ou en tout cas se désintéresser de Twitter et d'autres qui vont être curieuses de le découvrir. Donc ça ne peut pas être mauvais de se dire que ça change. On verra ce que ça a comme effet dans le ralliement qu'on pourrait avoir à un réseau social. Mais bien entendu, Twitter sera beaucoup plus empreint de la personnalité de son chef, de son dirigeant qu'il ne l'est aujourd'hui".