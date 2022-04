Rachat de Twitter par Elon Musk : Tesla perd plus de 100 milliards de dollars à Wall Street

Tesla a cédé mardi plus de 100 milliards de dollars de sa valeur boursière. Le titre a chuté de plus de 12% alors que les investisseurs craignent que le CEO Elon Musk vende des actions pour financer le rachat de Twitter.

Twitter a de son côté perdu 3,9%, à moins de 50 dollars. Le cours de l’action est toujours inférieur aux 54,20 dollars par action que Musk a proposés pour son rachat. L’acquisition devrait être finalisée avant la fin de l’année.

La Bourse de New York a accéléré son recul mardi à cause des inquiétudes concernant de nouvelles hausses de taux d’intérêt par la Réserve fédérale, mais aussi des tensions entre les pays européens et la Russie.