Rachat de Twitter : Elon Musk menace de retirer son offre, faute d'informations suffisantes

Le patron de Tesla et SpaceX, qui a déposé en avril une offre de rachat du réseau social pour 44 milliards de dollars, a déjà mis en doute à plusieurs reprises les données transmises par Twitter sur les spams et les faux comptes et les mesures prises pour en limiter la prolifération. Et il a déjà menacé sur son compte Twitter de mettre l'accord "en suspens".

Mais c'est la première fois qu'il le fait dans un document officiel.

Selon Dan Ives, du cabinet Wedbush, cette nouvelle péripétie démontre que M. Musk "cherche une façon de renoncer à l'accord".

Le conseil d'administration de Twitter "va certainement s'opposer" à cette version des faits, ajoute l'analyste dans un tweet.

Les récentes critiques de M. Musk à l'encontre de Twitter ont parfois aussi été interprétées comme une façon pour l'entrepreneur de revoir le montant de l'accord à la baisse.