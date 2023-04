Rachat de Rovio et Angry Birds : Sega à la conquête du jeu mobile ?

Sa croissance avait plafonné ces dernières années, malgré une suite donnée à son jeu vidéo et des déclinaisons au cinéma, et même en parc d’attractions et livres jeunesse. Ainsi qu’une introduction en Bourse en 2017.

Le studio ira jusqu’à retirer le premier jeu Angry Birds des plateformes à cause de "son impact sur leur panel de jeux". En effet le modèle économique des jeux mobiles en 2010 était bien moins "prédateur" envers les utilisateurs que les jeux récents, et donc bien moins rentable pour les éditeurs. Lorsque Rovio décide de sortir son Rovio Classics : Angry Birds, un remake du premier opus, le studio ne se doute pas qu’il s’apprête à rendre tous ses autres titres bien moins attrayants.