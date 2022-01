Rachat de Activision Blizzard : voici toutes les licences que possède désormais Microsoft

Pour faire face à Sony et à Nintendo, Microsoft (via le patron de la Xbox, Phil Spencer), a décidé de frapper fort, et ce dès 2014, date à laquelle la firme de Redmond rachète Mojang pour 2,5 milliards de dollars. Mojang étant le studio à l’origine de Minecraft, autrement dit le jeu le plus vendu de toute l’histoire, rien que ça.

2014 toujours, Microsoft rachète la franchise Gears of Wars, qui était jusqu’à présent détenue par Epic Games.

Autre coup marquant : 2018 (et en 2019), lorsque Microsoft rachète plusieurs studios :