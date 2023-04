Rachat d’Activision Blizzard par Microsoft : le Royaume-Uni bloque la plus grosse transaction de l’histoire des jeux vidéo

Suite à la décision du CMA, Microsoft ne lâche rien et compte faire appel de la décision de l’organisme. Brad Smith, vice-président de Microfost a déclaré que l’entreprise restait pleinement engagée dans l’acquisition d’Action-Blizzard. "La décision du CMA rejette ainsi une solution pragmatique pour résoudre les problèmes de concurrence et décourage l’innovation technologique et l’investissement au Royaume-Uni", a-t-il ajouté.

Main dans la main, Activision et Microsoft veulent renverser la décision du CMA. Et pendant ce temps, de l’autre côté de la Manche et de l’Atlantique, l’Union Européenne ainsi que les États-Unis prennent des notes.