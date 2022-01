Rachat d’Activision Blizzard par Microsoft : la plus grosse transaction de l’histoire des jeux vidéo, et un séisme pour l’industrie

C’est un véritable séisme qui a ébranlé la sphère vidéoludique mondiale ce 18 janvier : Microsoft a annoncé sa volonté d’acquérir un des plus grands éditeurs de jeux vidéo, Activision Blizzard King (ABK). Et pas pour n’importe quel montant : 70 milliards de dollars, une somme inédite dans l’industrie vidéoludique. Cette transaction comparable au rachat du studio cinématographique 20th Century Fox par Disney, en mars 2019, alors que le géant américain renforçait considérablement son catalogue de films, et s’apprêtait à lancer Disney +.

La comparaison avec Disney ne s’arrête pas là. En possédant les licences à succès d’Activision Blizzard, Microsoft donne lui aussi un sacré coup de boost à son "Netflix du jeu vidéo" : le GamePass. ABK est en effet l’éditeur d’un des plus grands succès contemporains vidéoludiques, "Call of Duty", ainsi que d’autres titres très lucratifs comme "World of Warcraft", "Diablo", "Overwatch" ou le jeu mobile "Candy Crush". Microsoft vient ainsi talonner son concurrent direct sur le marché des consoles, Sony (PlayStation), et réalise ce qui pourrait être un coup de maître, dans une époque où l’évolution de la consommation des produits vidéoludiques s’accélère, notamment vers une logique de catalogues disponibles sous forme d’abonnements mensuels.

Du côté d’ABK, son PDG Bobby Kotick est en passe de réaliser lui aussi une opération très profitable d’un point de vue personnel : sous le feu des critiques depuis des révélations de harcèlements et de discrimination au sein de l’entreprise depuis l’été 2021, ce rachat pourrait lui être une voie de sortie royale.

Avant de détailler l’importance et la signification de ce rachat, coup de projecteur sur ces deux acteurs vidéoludiques majeurs : le vétéran Activision Blizzard King, et celui qui a osé (et réussi) à concurrencer Sony et Nintendo sur le marché des consoles, Microsoft.