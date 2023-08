Rachat d’Activision Blizzard par Microsoft : bientôt tout le catalogue sur le Xbox Game Pass ?

"Et bien, quelqu’un d’autre prend ces décisions", a réagi Phil Spencer en plaisantant, avant d’aller quelque peu dans le sens du patron d’Activision. "Si vous avez une franchise à grand budget immensément populaire, avec un budget de marketing en millions pour se faire connaître dès sa sortie, et que cela fait partie de votre plan, je comprends totalement que vous ne voudriez pas être sur un service d’abonnement dès le premier jour."

Pourtant, c’est ce que fait tout de même Microsoft avec ses jeux les plus populaires, comme le très attendu Starfield prochainement. "Nous le faisons en tant qu’éditeur parce que nous essayons de faire croître le nombre d’abonnements et la bonne santé globale du service est notre objectif. […] Nous n’essayons pas d’arriver à un monde où il ne reste plus que des services d’abonnement, je vous le promets. Nous pensons que c’est un bon modèle pour certaines équipes. Et pour les autres qui décident que ça ne leur convient pas, ni maintenant ni jamais, c’est très bien aussi."