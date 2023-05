Race across Belgium : l’ultratrail cycliste se popularise en Belgique

Tous les participantes et participants nous ont confié aimer l’esprit de l’ultra trail cycliste, assez proche de l’esprit du trail. Beaucoup sont d’ailleurs de trailers par ailleurs, ou des trailers reconvertis. " Personnellement, je me suis blessé en courant, explique Aurélien. C’est ce qui m’a poussé à me mettre au vélo et j’aime ça". Alain Nizette, 57 ans, a fait la boucle de 1000 km en 63 heures. "Je suis un habitué de l’ultra longue distance. Pour moi c’était un entraînement pour une prochaine course en France. C’est un effort régulier où l’on va beaucoup moins dans l’effort excessif. Donc on peut faire des kilomètres sans se blesser. On ne force pas spécialement".