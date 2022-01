Rabbi Matondo, la mobylette couvée par Guardiola, bourreau d’Anderlecht… qui n’aurait jamais dû se retrouver au Cercle Bruges

Coup de bol ou vrai clairvoyance des scouts mais le Cercle de Bruges flaire le bon coup et le fait signer en prêt. Et pour la première fois depuis une éternité, Matondo se retrouve dans un environnement qui lui correspond

Pourtant, comme souvent avec lui, ses débuts sont timides : 9 matches sans marquer et une persistance période d'adaptation. Quoi de plus logique finalement pour un joueur qui n'a plus enchaîné les matches depuis deux ans. Son premier but ? Fin novembre à Malines. Le début d’une longue série pour lui et d’un vrai conte de fées pour le Cercle.

Parce que depuis cette fameuse victoire derrière les casernes, les Brugeois ne perdent quasiment plus : 8 victoires en 9 matches, un bilan de 24/27 et une belle remontada au classement. Le bilan de Matondo sur ce laps de temps ? 6 buts, 1 assist, une démonstration de force dans le derby brugeois et un récital couronné d’un but contre Anderlecht.

Après plusieurs années de frustrations, de blessures et de prestations en dents de scie, le Gallos retrouve donc son sempiternel sourire. "Je suis dans la forme de ma vie” confiait-il d’ailleurs humblement il y a quelques jours.

Tout doucement, Matondo se fait donc un nom dans notre plat pays. Quoi de plus logique finalement pour un gamin qui avait été déniché par le grand Manchester City alors qu’il n’avait que 16 ans et qui a longtemps été couvé par un certain Pep Guardiola ? Pour un phénomène de vitesse qui a battu tous les records au sprint chez les Skyblues, signant un temps sur 20 mètres que même le supersonique Raheem Sterling n'est pas parvenu à battre.

Rabbi Matondo, c'est finalement l’histoire d’un gars qui n’aurait jamais dû se retrouver au Cercle de Bruges. Mais qui, sourire aux lèvres, régale tous les amoureux de spectacle. Est-il amené à rester en Belgique ? En tout cas, à son prêt, les Brugeois ont assorti une option d'achat. Et entre les lignes, le front office du Cercle a avoué que cette option était "payable". Reste à voir si le joueur voudra s'éterniser chez nous, lui qui rêve, comme beaucoup, de l'eldorado Premier League.