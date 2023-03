RAAL : des supporters à double tranchant

Les supporters de la RAAL chantent pendant tout le match. L’ambiance dans le stade du Tivoli devient unique. Les joueurs se sentent portés. Evidemment, écrit comme ça, ça ne peut être qu’un avantage. Mais parfois, quand tout ne se passe pas comme espéré, certains supporters louvièrois enfreignent les lois du football. Leur soutien se transforme alors en vrai poison pour les finances du club. Les dirigeants souhaitent lancer quelques pistes de réflexion pour éviter de nouvelles sanctions.

Chants racistes, débordements de terrain, fumigènes…

Le match face aux Francs Borains (12 novembre) coûte cher à la RAAL, club de D1 amateur. Ce soir-là, alors que le club louvièrois perdait 3-1, quelques supporters ont envahi le terrain. La sanction est lourde : 3 matchs à huis clos (sans aucun supporter dans son stade) et 1 avec sursis, 2000 euros d’amende et le score de forfait.

Qui est responsable de ses fans ?

Le club est tenu pour unique responsable des actes de ses supporters. Tony Turi, directeur général de la RAAL aimerait faire évoluer ce point du règlement. "On ne dit pas qu’on n’est pas responsable. Au contraire, on est en permanence en contact avec nos groupes de supporters. Mais on aimerait lancer une piste de réflexion au sein de la fédération. On aimerait que le contexte du match soit mieux pris en compte. Comme la manière dont le match est organisé par notre adversaire, comment les supporters sont séparés dans le stade ou si les faits se sont produits en dehors de l’enceinte. Lors d’un match, des fumigènes ont été lancés en dehors du stade sur la pelouse. On a été jugé les seuls responsables. On trouve ça sévère". Le match face au Patro Maasmechelen a en effet été interrompu pour des jets de fumigène en dehors du stade sur la pelouse.

Une charte à réécrire

Le dialogue entre la direction et les supporters est, nous dit-on, "constant et constructif. Mais nous pouvons aller plus loin", explique Tony Turi. "On aimerait responsabiliser nos supporters. Qu’ils se disent que derrière chaque acte qu’ils posent, mineur ou majeur, il y a systématiquement une sanction pour nous. On aimerait réécrire une charte avec eux. Si ça ne fonctionne pas, on devra hélas nous dissocier de certains groupes de supporters." Jouer 3 matchs à huis clos, c’est une perte estimée à 50.000 euros pour la RAAL. Au-delà de la perte financière, l’image du club en prend un coup. Les dirigeants en sont bien conscients.