Ra(t)goûtante Ratatouille

Dans une poêle, versez un peu d’huile d’olive et faites revenir vos légumes coupés les uns après les autres pour qu’ils puissent garder leur goût propre. Commencez par les courgettes (5 bonnes minutes de cuisson) ; puis continuez avec les aubergines (5 à 8 minutes de cuisson) en n’ayant pas peur de bien les arroser d’huile d’olive (car les courgettes adorent ça et en absorbent énormément) ; suivent ensuite les poivrons (5 minutes de cuisson également). Une fois ces légumes cuits séparément, placez-les dans un faitout avec quelques cuillerées d’huile d’olive. Après les légumes, place à l’oignon et aux tomates que vous faites revenir dans votre poêle. Une fois les tomates et l’oignon cuits, mélangez le tout avec votre bouquet garni (thym, persil, romarin, laurier) dans votre faitout. Salez et poivrez. Laissez mijoter à feu doux pendant 40 minutes. Remuez régulièrement. Rémy, lui, il préfère tout mettre au four (après avoir tout coupé en tranches). Chacun sa méthode, c’est aussi ça l’intérêt de la cuisine, il y en a pour tous les goûts ! Sur la fin, rajoutez l’ail préalablement écrasé. Servez votre ratatouille avec du riz, de la viande ou tout simplement chaude ou froide. Bon appétit et surtout bon film !