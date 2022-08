R&R Attitude 1/5 : Le Good dans Tous ses Etats avec les Beatles, Lovin’Spoonful, Tom Petty, Journey, Van Halen, Kinks ou encore David Bowie

Dans la vie, il y a du bon et du mauvais, et si on laissait de côté le négatif pour une fois pour se concentrer sur le bon !

Le ''Good'' dans tous ses états, du ''Good'' à toutes les sauces et en musique. Des feel good song avec les Beatles, Lovin’Spoonful, Tom Petty, Journey, Van Halen, Kinks ou encore David Bowie. Du ''Good'' pour souhaiter une bonne journée ou se faire du bien, savoir s’apprécier tel que l’on est, passer de bons moments… On dit oui à un monde plus ''Good'' dans Rock’n’Roll Attitude !