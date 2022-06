R.E.M. réédite son premier EP après 40 ans!

R.E.M. va rééditer le tout premier EP Chronic Town au mois d’août pour célébrer les 40 ans de sa sortie.

On y trouvait alors 5 chansons : "Wolves, Lower", "Gardening At Night", "Carnival Of Sorts (Boxcars)", "1,000,000" et "Stumble". Une sortie initiale qui date du 24 août 1982, dans la foulée de leur tout premier single "Radio Free Europe".

R.E.M. va donc ressortir l’EP en CD, picture disc et cassette le 19 août via I.R.S./UMe.

Ce sera la première fois que le disque sera disponible à la vente en CD unique, avec des notes du producteur Mitch Easter.