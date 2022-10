R.E.M., Pink Floyd, Van Halen, Neil Young et Radiohead inspirés par leurs instruments

Ces petites choses qui font la grande histoire de la musique ! Et pour émettre toute cette musique, il faut des instruments et nos rockeurs parlent de leurs instruments.

Premier arrêt sur un de ces gadgets : le E bow, l’e archet ou l’archet électrique. Un petit boîtier qui tient dans la main, qui fonctionne sur pile et qui envoie un champ électromagnétique faisant vibrer les cordes en continu. Cet objet est surtout utilisé pour des guitares électriques, mais peut aussi sur des guitares folks, le son produit ressemble plus à celui d’une flûte ou d’une clarinette. On peut aussi s’attaquer à la basse. 1996, R.E.M. sort "E-Bow the Letter" avec, dans les chœurs, une des idoles du groupe, Patti Smith ! David Gilmour l’utilise dans l’intro du titre "Take It Back" en 1994. "Little Guitars" de Van Halen en 1982 référence à cette Les Paul miniature sur laquelle il joue. En 2005, Neil Young sort ''The Old Guitar'' à propos d’une guitare de sa collection ayant appartenu à Hank Williams. Radiohead avec ''Anyone Can Play Guitar'' en 1993, le groupe va permettre à tout le monde d’en jouer, chacun s’y met, apporte sa petite touche et l’ensemble est ensuite édité et mixé donnant ce véritable mur de guitare…