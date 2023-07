R.E.M. partage la playlist de ses titres préférés suite à la sortie de la 2e saison de la série "The Bear"

R.E.M a rassemblé, via le magazine NME, une playlist des 40 meilleures chansons de sa discographie pour célébrer sa réapparition dans la série The Bear.

Ce retour sur les 15 albums du groupe fait suite à la diffusion de la deuxième saison de la série The Bear, qui reprend un certain nombre de titres du groupe, dont plusieurs versions du classique "Strange Currencies" de l’album Monster.

Aujourd’hui, le leader Michael Stipe, le guitariste Peter Buck, le bassiste Mike Mills et le batteur Bill Berry ont sélectionné eux-mêmes leurs 40 chansons préférées.

Chaque membre de R.E.M a choisi ses 10 meilleurs titres : le premier quart de la playlist étant celui de Michael Stipe, qui démarre avec "World Leader Pretend", un titre de l’album Green de 1988.

Ensuite, les titres 11 à 20 sont choisis par Peter Buck, avec notamment "All The Way To Reno" et "You’re In The Air", tandis que les morceaux 21 à 30 sont sélectionnés par Mike Mills et comprennent les classiques "It’s The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine)", "Orange Crush" et "What’s The Frequency, Kenneth".

Les 10 dernières chansons sont les préférées du batteur Bill Berry avec "Rotary Ten" – tirée de leur album de 1986 Lifes Rich Pageant - ainsi que le titre phare de 1992 "Find The River".

Découvrez dès à présent la playlist complète :