R.E.M. ou Rapid Eye Mouvement (mouvement rapide oculaire) ?

''Rapid Eye Mouvement'', prenez l’acronyme et vous avez : R.E.M. C’est l’un des groupes qui a creusé le sillon du mouvement grunge des années 90. Même du côté de Nirvana, on aurait déclaré que R.E.M. a été une très grosse inspiration pour eux.

Le groupe nous vient de Athens, dans l’État de Géorgie. Tout commence dans un magasin de disques dans lequel travaillait Peter Buck, le guitariste du groupe. Il y avait un client régulier : Michael Stipe qui deviendra le chanteur du groupe. Il se fait que Stipe achetait tous les disques que Buck tentait de garder pour lui. Dans la pile d’albums, il y avait du Velvet Underground, Patti Smith et plein de groupes de punk rock. De leurs goûts communs est née une amitié et une volonté de provoquer, de bouger un peu les lignes. C’est probablement pour ça que le premier nom qu’ils ont donné à leur groupe était : Cans of Piss (Canettes de pisse), un nom charmant qui n’a pas à rougir des deux suivants : "Negro Eyes" (yeux de Négro) puis, Twisted Kites (cerfs-volants tordus).