R.E.M. ne s'attendait pas à ce que "Losing My Religion" soit un tube

Le 19 février 1991, R.E.M. sort " Losing My Religion " en tant que premier single du septième album, Out Of Time. Le quatuor d'Athens, en Géorgie, avait déjà décidé de ne pas faire de tournée pour l'album, et son label, Warners, était plus qu'inquiet du choix de la chanson à la mandoline comme premier single. Mais le groupe de Michael Stipe était connu pour son intégrité et son authenticité, et finalement le label a pris du recul et a fait confiance à l'instinct du groupe.

Ils ont été récompensés par un succès mondial et une quatrième place dans le Billboard Hot 100 : Out Of Time s'est en effet vendu à plus de 18 millions d'exemplaires dans le monde entier.

Dans une nouvelle interview accordée à Vulture, le bassiste Mike Mills admet que le groupe lui-même a été surpris de l'accueil réservé par les radios à ce single.

"C'était censé être un morceau d'échauffement pour que les radios puissent écouter " Shiny Happy People " ou n'importe quel autre single", se souvient-il. "Personne ne s'attendait à ce qu'une chanson de cinq minutes, sans refrain et avec une mandoline comme instrument principal, passe à la radio, et encore moins à ce qu'elle devienne un tube mondial. C'était tout simplement fou. Tous ceux qui disent qu'ils l'ont vu venir vous mentent".

"Je me souviens d'un moment étrange. Nous étions au Paraguay, loin dans la jungle. Nous allions aider à signer la cession de 500 000 hectares au peuple indigène Ashe du nord du Paraguay. La station de radio locale captait encore et " Losing My Religion " a été diffusée. C'était assez surprenant. C'est à ce moment-là que nous avons su que nous avions un succès mondial. "