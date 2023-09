R.E.M. annonce la réédition de "Up" pour son 25e anniversaire

R.E.M. a annoncé une réédition pour le 25e anniversaire de son 11e album studio Up.

La version initiale de l'album de 1998 était le premier projet depuis le départ à l'amiable du batteur fondateur Bill Berry.

Co-produit par R.E.M. et Pat McCarthy (U2, Counting Crows, The Waterboys) avec l'aide de Nigel Godrich (Radiohead), Up contient les singles “Daysleeper”, “Lotus” , “At My Most Beautiful” et “Suspicion”.

Ce 19 septembre, il a été annoncé qu'une série de rééditions augmentées et remastérisées de l'album arrivera le 10 novembre via Craft Recordings.

Créée en partenariat avec R.E.M., l'édition de luxe 2CD/1 Blu-ray contient le set inédit du groupe lors de leur participation à la série télévisée Party Of Five en 1999.

Le Blu-ray qui l'accompagne contient des vidéos musicales HD de l'album de 1998 ("Daysleeper", "Lotus", "At My Most Beautiful"), une performance de six chansons de l'époque intitulée "Uptake", l'EPK original de l'album, ainsi qu'un son haute résolution et un son surround 5.1.

Présentée dans un livre à couverture rigide de 32 pages, la collection rassemble également des notes du journaliste et rédacteur en chef de Talkhouse, Josh Modell, ainsi que de nouvelles interviews avec des membres de R.E.M.