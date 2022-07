Quotas et entrées payantes : la lutte contre le tourisme de masse ravit-elle les touristophobes ?

Dans les stations balnéaires et les grandes villes tendance, les touristes s'amassent pour venir profiter de la vue, de la ville et de la vie. Les rues, les parcs ou les bords de mer deviennent des fourmilières. En plein début des vacances estivales, les villes comme Marseille, Biarritz, Barcelone ou encore Venise se préparent à cette vague, qu'elles pensaient pourtant disparue. Car près le début de la pandémie de Covid-19, on parlait de tourisme plus responsable, moins tourné vers les cités bétonnées, plus vers les montagnes et le grand air.

Deux ans après, force est de constater que le tourisme de masse a toujours la cote.

Au grand désespoir des touristophobes, ces gens qui possèdent une aversion contre les touristes. A ne pas confondre avec la tourismophobie, sujet plus pertinent selon Paul Arseneault, ancien titulaire de la Chaire de tourisme Transat et directeur du Réseau de veille en tourisme. Comme l'explique le média professionnel du tourisme l'Echo Touristique, la tourismophobie est définie comme un "rejet de l'industrie touristique et de ses partenaires institutionnels et commerciaux par des habitants d'un territoire, qui se sentent - légitimement ou non - dépossédés de leurs droits, avantages et tranquillité".