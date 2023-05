Quota de médecins : le conseil des ministres valide une augmentation à 2173 médecins en 2029

Le conseil des ministres a approuvé ce vendredi les quotas fédéraux de médecins pour l’année 2029, a-t-on appris par un communiqué du ministère des Affaires sociales et de la santé publique. Ces quotas ont augmenté, atteignant le chiffre de 2173 médecins qui pourront obtenir leur diplôme en 2029. Par ailleurs, le quota passe à 1244 en Flandre et 929 pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. "L’augmentation du quota pour 2029 était plus que nécessaire, affirme dans le communiqué le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit). Il est important pour tout le monde dans ce pays, aussi bien pour les patients que pour les médecins, que nous formions suffisamment de médecins."

Tous les étudiants en médecine auront donc la certitude de recevoir un numéro INAMI à la fin de leurs études, selon le communiqué. Le gouvernement affirme que sa décision s’est faite "sur l’avis de la commission fédérale de planification et sur les possibilités de s’en inspirer qu’offre la législation". Le chiffre recommandé était de 1144 médecins en Flandre et 929 en FWB, mais le ministre a décidé d’augmenter le quota côté flamand, pour "résorber plus rapidement la pénurie historique de candidats médecins" au nord du pays. "Le Ministre Vandenbroucke tient compte de la situation actuelle sur le terrain, tant en ce qui concerne l’offre de médecins qu’en ce qui concerne les besoins de la population", affirme le communiqué.