Samedi 27 août, de 17h à 18h

Avant d’être la ville nouvelle, rêvée, et sortie des sables du désert par le Baron Empain, Héliopolis fut le plus grand temple solaire de l’Egypte ancienne, un lieu prisé par les savants et les philosophes dès l’Antiquité, puis un site fréquenté par les pèlerins dès le moyen âge… L’archéologue, égyptologue et directrice honoraire du musée royal de Mariemont, Marie-Cécile Bruwier, sera l’invitée de l'émission Les Eclaireurs, consacrée ce samedi, à la fascinante cité du soleil !