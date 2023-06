Quoi de neuf sur La Première ? (du 9 au 13 juin)

Ce vendredi 9 juin, de 11h30 à 13h

Christine and the Queens vient de sortir son nouvel album "Paranoïa, Angels, True Love". On en sait peu de chose sauf qu’il est constitué de 20 chansons et que Madonna de même que 070 Shake y ont contribué. Avant ses prestations au Festival Rock Werchter et, en septembre, au Cirque Royal, Christine and the Queens nous le présente dans Entrez sans frapper ce vendredi dès 12h15.