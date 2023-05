Quoi de neuf sur La Première ? (du 5 au 11 mai)

Du lundi 1er au vendredi 12 mai, de 15h à 16h

Pendant très longtemps, on a cru que l'homme ne volerait jamais, qu'on ne franchirait jamais le mur du son et finalement l'homme s'est posé sur la lune en prononçant cette phrase : "Un petit pas pour l'homme, un bond géant pour l'humanité. Dans ce nouveau podcast, Jean-Louis Lahaye raconte le destin incroyable de Chuck Yeager, qui a battu le mur du son à bord de son avion fusée ; Saint-Exupéry, auteur du Petit Prince et héros de l'Aéropostale ; Amelia Earhart, la première femme à traverser l'Océan Atlantique ; Louis Blériot ; le Baron Rouge ; Neil Armstrong, le pilote qui s'est posé sur la lune... Aujourd'hui, on prend l'avion en ayant oublié les exploits de ces pionniers. Alors, attachez vos ceintures et fendez les airs en écoutant le podcast "La folle Histoire de l’Aviation", une série en 10 épisodes à retrouver dès lundi à 15h et dès à présent sur la page Podcasts de La Première et sur RTBF Auvio.