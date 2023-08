Quoi de neuf sur La Première ? (du 4 au 17 août et plus)

Ce vendredi 4 août, de 13h à 14h

Chaque vendredi de l’été, Justine Katz revient sur La Première avec quelques-uns des reportages marquants de la saison télé de #Investigation. Cette semaine, on reparle d’une vaste pollution aux PFAS, des produits chimiques toxiques qui menacent la santé de communautés en Italie et aux États-Unis où des usines de Solvay sont implantées. Pourtant, Solvay, ce géant de la chimie revendique la création de "produits plus sûrs, plus propres et plus durables ". Avec l'aide de scientifiques et de citoyens, l’équipe de journalistes va révéler une étude inédite sur cette contamination toujours niée par l'entreprise. Rendez-vous ce vendredi à 13h ou ce samedi 5 août à 9h sur La Première et tous les podcasts sur Auvio.