Quoi de neuf sur La Première? Du 4 au 11 novembre

Alexandre Heeren, chercheur qualifié FNRS, professeur de psychologie à l’UCLouvain, mène de la recherche fondamentale sur le rôle et les mécanismes du stress et de l’anxiété. Lauréat 2020 du prestigieux " STAR Early Career Award " pour sa contribution à la compréhension des mécanismes psychologiques, biologiques et sociaux liés aux stress et à l’anxiété, il est l’invité de Fabienne Vande Meerssche dans " Les Éclaireurs " ce samedi à 17h.