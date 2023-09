Quoi de neuf sur La Première ? (du 22 au 28 septembre)

Samedi 23 septembre, de 10h à 11h

Le surgissement de la guerre en Ukraine est venu bousculer l’écriture de son roman. Son nouveau livre, " Déserter ", ne pouvait plus être le même. L’écrivain Mathias Enard, nous propose une méditation romanesque à propos de la guerre avec cette question : comment s’en défaire ? De son côté, la poétesse innue Maya Cousineau Mollen défend les droits et la mémoire des peuples autochtones du Canada. Elle vient nous exposer son combat et nous offrir un peu de poésie avec son livre : " Enfants du lichen ". Rendez-vous samedi à 10h dans Dans quel Monde on vit.