Quoi de neuf sur La Première ? Du 21 au 27 octobre

" Nous avons toutes été agressées par le même homme et toujours de la même façon ". C’est ce qu’écrit la journaliste Hélène Devynck. Et cet homme, c’est Patrick Poivre d’Arvor. Dans " Impunité ", un livre qui ne peut laisser indifférent, Hélène Devynck raconte le combat de ces femmes victimes des viols et des agressions sexuelles qu’aurait commises PPDA. Ce samedi à 10h, " Dans quel Monde on vit " avec Pascal Claude.