Quoi de neuf sur La Première ? (du 20 au 25 mai)

Dimanche 21 mai, de 13h à 14h

Comment faire entendre la parole des personnes âgées ? Qui peut leur donner une voix ? Le philosophe et sociologue Didier Eribon s’empare de ces questions à partir de la situation vécue par sa mère : il y a quelques années, elle est entrée dans une maison de retraite et disait : " on me maltraite ". Sept semaines plus tard, elle décédait. Aujourd’hui, Didier Eribon veut parler d’elle pour qu’elle vive encore. Près de 14 ans après " Retour à Reims ", il signe un livre émouvant et important : " Vie, vieillesse et mort d’une femme du peuple ". Il est l’invité dimanche d’Et dieu dans tout ça ?