Quoi de neuf sur La Première ? (du 18 au 25 août)

Lundi 21 août, de 13h à 14h

Certains livres éveillent les consciences, marquent des générations. Puis, après un temps, les idées semblent pâlir. Ce fut le cas avec " The Limits To Growth ", paru en 1972, des scientifiques américains Dennis et Donella Meadows. Connu sous le nom de "Rapport Meadows", il modélise l'impact des croissances démographiques et économiques humaines sur les ressources environnementales mondiale. Il avait été commandé par le Club de Rome, réunissant des industriels, scientifiques et économistes. Le livre déclenche une déflagration dont l’onde de choc continue de se faire sentir. Hélène Maquet et Bertrand Henne revienne sur le sujet avec Philippe Roman, économiste et chargé de cours à l’ICHEC et l’UCLouvain, et Sandrine Dixson-Decleve, l’actuelle Présidente du Club de Rome. Rendez-vous lundi à 12h dans L’Histoire continue, mais aussi dans les podcasts de La Première et sur Auvio.